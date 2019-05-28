Поженившиеся Потап и Настя Каменских рассказали о скандалах и ссорах

Украинские артисты Потап и Настя (Алексей Потапенко и Анастасия Каменских), поженившиеся ранее в мае, рассказали о ссорах и скандалах, сопровождавших их на протяжении многих лет. Комментарии исполнителей появились в эфире передачи «Світське життя», опубликованном на YouTube.

«Ругаемся почему? А вот смотри! У меня была запись "Почему молчишь", есть такая очень известная песня. Мы ее записывали около трех месяцев, я приходила на студию шесть раз, и каждый раз у меня было пять минут. Я пришла заболевшая и говорю: "Я работаю все время и не могу выздороветь". И тут начинается накал страстей, мы ругаемся и все», — поведала Каменских.

По словам Потапенко, конфликты между ним и Каменских появились еще в начале совместной работы. «Не могу сказать, что она мне понравилась [при знакомстве]. Потом мы начали записывать песню, стало еще хуже, потому что у Насти очень крепкий характер, она не слушает никого. Она... итальянка такая. И начали ссориться, ссориться, ссориться», — заявил артист.

Пара поженилась 23 мая. Бюджет свадьбы составил более семи миллионов рублей.

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