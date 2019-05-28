На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма

Вооруженные силы Украины 1 марта 2014 года начали операцию по разблокированию Крыма, однако по приказу властей прекратили ее в тот же день. Об этом на брифинге сообщил бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана, передает во вторник, 28 мая, УНИАН.

«Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось», — сказал он.

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Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.

Генерал-полковник Владимир Замана с 2012 по 2014 год занимал должность начальника Генштаба ВСУ. После смены власти в феврале 2014-го он был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью министерства обороны.

1 марта 2014 года президент России Владимир Путин обратился к Совету Федерации за разрешением об использовании вооруженных сил страны на территории Украины. В обращении говорилось, что это сделано в связи с угрозой жизни российских граждан и военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Сенаторы допустили ввод войск на полуостров.

В тот же день украинская армия была приведена в полную боевую готовность. В то время исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что на случай прямой военной агрессии со стороны Москвы разработан подробный план действий.

16 марта в Крыму прошел референдум, подавляющее число участников которого проголосовало за вхождение республики в состав России. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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