Родственники скрыли от невесты смерть отца накануне свадьбы

В штате Керала, Индия, мужчина скончался за день до свадьбы своей дочери, которой решили не говорить о случившемся. Об этом сообщает британское издание The Sun.

55-летний П. Вишнупрасад (P. Vishnuprasad) выступал на сцене перед гостями накануне свадьбы своей дочери Арчи (Archa). Мужчине стало плохо — и ему вызвали скорую помощь. Врачи сказали, что у него остановилось сердце. Вишнупрасад скончался в больнице.

Родственники решили не сообщать невесте о гибели отца, сказав, что он сейчас находится в больнице. Арча спокойно отпраздновала свадьбу, а в день кремации отца узнала правду. Родные объяснили свое молчание тем, что «так хотел бы покойный».

П. Вишнупрасад работал заместителем инспектора в полиции. Соболезнования семье погибшего выразил главный министр штата Керала.

В 2018 году жительница Великобритании рассказала, как трое ее сыновей записали для отца трогательное рождественское послание, не зная, что он скончался в больнице накануне праздника. Мать призналась, что молчание стало для нее пыткой.

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