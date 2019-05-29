Ожидавший пересадку печени ребенок упал с кровати и умер

В московской больнице после падения с кровати умер девятимесячный ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

В ведомстве заявили, что мальчик готовился к пересадке печени в связи с терминальной стадией цирроза. Из-за болезни у него были тяжелые нарушения свертываемости крови и прочности костей черепа. Несмотря на запрет врачей, мать ребенка перенесла его на взрослую кровать. «Ребенок был обеспечен специальной детской кроватью с высокими защитными бортами. Несмотря на это, в ночь с 12 на 13 мая в присутствии матерей двух детей, находившихся на лечении в той же палате, ребенок упал с кровати матери», — говорится в сообщении.

Также в Минздраве заявили, что мать ребенка подписывала согласие, включавшее запрет на оставление ребенка на взрослой кровати.

После падения младенца прооперировали и перевели для дальнейшего лечения в нейрохирургическое отделение Морозовской больницы. Ребенок оставался под наблюдением врачей и умер 28 мая. В Росздравнадзоре сообщили, что проведут проверку инцидента.

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