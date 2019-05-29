Культура
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Турция ответила на критику Евросоюза
Недовольный пассажир потребовал от работника авиакомпании встать на колени
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Собчак рассказала о неприязни к Бузовой в модном мире
Чемпион Европы по тяжелой атлетике попался на краже в российском супермаркете
Саакашвили раскритиковал Порошенко за солдатские туалеты в Донбассе
Власти Косова захотели снять неприкосновенность с задержанного россиянина
Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали
Раскрыт способ избавиться от жира на животе
Новости партнеров

Актриса из клипа Егора Крида испытала нервный срыв из-за съемок без одежды

Перейти в «Мою Ленту»

Российская актриса Татьяна Бабенкова испытала нервный срыв во время работы над сериалом «Вольная грамота». Об этом она сообщила в интервью изданию «7Дней».

Она рассказала, что снималась в шоу в самом начале своей карьеры. Во время одной из сцен в бане артистка должна была появиться без одежды. «Я понимала, что в сцене в бане мы действительно должны быть обнаженными. Помню, в этой бане было жутко холодно, туда нагнали дыма, мы все разделись, и я сразу села в бочку. Потому что я в этой сцене из бочки вылезаю. Думала: сейчас вылезу, сяду на полку, меня побьют вениками и все закончится», — отметила актриса.

По ее словам, съемки сцены немного затянулись. Было сделано несколько дублей, которые начали отсматривать режиссер и оператор. Из-за этого Бабенкова разнервничалась и покинула площадку, так и не завершив работу над эпизодом.

«Как раз, к счастью, был обед, мы снимали где-то в лесу, и я ушла в лес, там орала и плакала навзрыд, у меня был нервный срыв. Чувство было такое, будто меня предали, изнасиловали, было ощущение какой-то мерзости, пакости всего этого», — вспомнила Бабенкова.

Актриса появлялась в таких сериалах, как «Полицейский с Рублевки», «Все могло быть иначе» и «Чужое гнездо». Кроме того, 27-летняя Бабенкова снималась в клипе поп-исполнителя Егора Крида «Время не пришло», премьера которого состоялась в феврале.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» случился нервный срыв из-за съёмок в обнажённом виде
Режиссера «Жизни Адель» заподозрили в спаивании актеров ради секса в кадре
Эмма Стоун пожелала впервые сняться обнаженной и преуспела
Звезду «Уилла и Грейс» заставили сняться голой коварные продюсеры
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

«Это было мучительное многодневное испытание»

Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей
15:13Сегодня

Макаревич решил поддержать обвиненного в педофилии правозащитника

13:22Сегодня

Signal Academy научит москвичей организовывать музыкальные фестивали

14:06Сегодня

Поп-певец полетел на день рождения своей девушки и умер

Культура00:0327 мая

Свобода, равенство, зомби

От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
13:08Сегодня

Богомолов отреагировал на назначение худруком Театра на Малой Бронной

15:5627 мая

Полицию попросили не пускать подростков на концерты рэпера Face

11:45Сегодня

Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю

Культура00:0328 мая

«На нас делали бешеные деньги»

Как власть в СССР запрещала рок-музыку и зарабатывала на ней миллионы
10:06Сегодня

Кончаловского возмутило равноправие в Каннах и Берлине

05:08Сегодня

Исполнитель главной роли в «Игре престолов» слег в больницу из-за стресса

13:0426 мая

Арестован бывший менеджер Стэна Ли

Россия
«От сумасшедшего можно отмахнуться. Но это — доктор наук»
Абсурд, лженаука и ссылки на «Википедию»: как лояльные суду эксперты сажают россиян
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Я бы очень хотел показать рокерскую козу или средний палец»
Россиянин потерял руки, но начал новую жизнь: как живет человек-киборг
Закиданная камнями виновница ДТП не стала жаловаться в полицию
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
Рейтинг Путина вырос
Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе
Все материалы
Мир
Картель на все руки
Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами
В США отдыхающих чернокожих выгнали под дулом пистолета
Назван главный противник Трампа
Лавров рассказал о причинах инцидента в Косове
Борис Джонсон пойдет под суд
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Сербская армия приведена в боевую готовность
Конфликт в Косове разгорается с новой силой: на улицах баррикады и стрельба
Все материалы
Бывший СССР
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990«Ненавижу социалистический строй»
Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президентом Латвии стал лишивший русских гражданства судья
Рада решила выполнить требование Зеленского
В Раде одобрили отставку украинского правительства
Все материалы
Экономика
Ретроградный Меркурий
Астрология принесла им миллионы долларов. В нее верят даже богачи
«А государство куда смотрит?»
Мошенники бьют по инвестиционному климату России
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
Financial Times обозначила новые угрозы для «Северного потока — 2»
Орешкин объяснил идею «осознанной жертвы настоящим ради будущего»
Мадуро обошелся Венесуэле в половину экономики
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Все материалы
Силовые структуры
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Устроивший взрыв в части с С-300 российский военный хотел отомстить сослуживцам
Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина
Росгвардейцы побили обматерившего их россиянина и попали на видео
Задержан гендиректор крупнейшего в России добытчика урана
Все материалы
Наука и техника
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Су-57 модернизируют до поколения 5++
Сборка первого серийного Су-57 попала на видео
Раскрыт способ избавиться от жира на животе
Все материалы
Спорт
Майкл Фелпс«Я стоял на коленях и рыдал»
Майкл Фелпс — самый титулованный спортсмен в истории. Почему он хотел покончить с собой?
Чемпион Европы по тяжелой атлетике попался на краже в российском супермаркете
Игорь Денисов ушел из футбола
Сломанный финскими хоккеистами Кубок оказался ненастоящим
«Зенит» вспомнил лучшие голы Аршавина
Зеленский дал украинское гражданство российскому хоккеисту
Капитан «Реала» распек президента из-за Роналду
Все материалы
Культура
«Это было мучительное многодневное испытание»
Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
«На нас делали бешеные деньги»
Как власть в СССР запрещала рок-музыку и зарабатывала на ней миллионы
Макаревич решил поддержать обвиненного в педофилии правозащитника
Поп-певец полетел на день рождения своей девушки и умер
Богомолов отреагировал на назначение худруком Театра на Малой Бронной
Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Назван самый популярный YouTube-блогер на планете
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Телеведущий снова отказался извиняться за интервью о сексе и большой груди
Собчак рассказала о неприязни к Бузовой в модном мире
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Gucci выступил против запрета абортов рисунком женских органов на одежде
Невесту пристыдили за нелепое платье без юбки
Американская рэперша подарила 10-месячной дочери украшения на 80 тысяч долларов
Популярный суп захотели сделать объектом культурного наследия
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Алексей Панин научил пассажиров курить в самолете и нарвался на штраф
Названы самые фотографируемые места в мире
Стюардессы не могли посчитать число пассажиров и задержали рейс
Представлен прототип самого быстрого поезда в мире
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Женщина приняла у себя роды в машине на глазах у трех детей
Родственники скрыли от невесты смерть отца накануне свадьбы
Россиянка десять лет растила в желудке гигантский колтун волос
Слоненок попытался «разбудить» мертвую мать и попал на видео
Все материалы
Если бы известные спорткары были среднемоторными
Посмотрите на Nissan GT-R, Toyota Supra и Aston Martin DB11 с двигателем за сиденьями
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Новый Bentley Flying Spur первым в истории марки получит полноуправляемое шасси
Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом
Студенты Volkswagen показали два новых концепта
Все материалы
Дом
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
В Москве подешевели апартаменты
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы
Раскрыта стоимость самого дорогого особняка России
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Все материалы