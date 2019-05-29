Актриса из клипа Егора Крида испытала нервный срыв из-за съемок без одежды

Российская актриса Татьяна Бабенкова испытала нервный срыв во время работы над сериалом «Вольная грамота». Об этом она сообщила в интервью изданию «7Дней».

Она рассказала, что снималась в шоу в самом начале своей карьеры. Во время одной из сцен в бане артистка должна была появиться без одежды. «Я понимала, что в сцене в бане мы действительно должны быть обнаженными. Помню, в этой бане было жутко холодно, туда нагнали дыма, мы все разделись, и я сразу села в бочку. Потому что я в этой сцене из бочки вылезаю. Думала: сейчас вылезу, сяду на полку, меня побьют вениками и все закончится», — отметила актриса.

По ее словам, съемки сцены немного затянулись. Было сделано несколько дублей, которые начали отсматривать режиссер и оператор. Из-за этого Бабенкова разнервничалась и покинула площадку, так и не завершив работу над эпизодом.

«Как раз, к счастью, был обед, мы снимали где-то в лесу, и я ушла в лес, там орала и плакала навзрыд, у меня был нервный срыв. Чувство было такое, будто меня предали, изнасиловали, было ощущение какой-то мерзости, пакости всего этого», — вспомнила Бабенкова.

Актриса появлялась в таких сериалах, как «Полицейский с Рублевки», «Все могло быть иначе» и «Чужое гнездо». Кроме того, 27-летняя Бабенкова снималась в клипе поп-исполнителя Егора Крида «Время не пришло», премьера которого состоялась в феврале.

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