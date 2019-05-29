Онлайн-кинотеатры раскритиковали предложение Минкульта отчитываться о показах

Ассоциация «Интернет-видео» считает, что предложение Минкульта обязать российские онлайн-кинотеатры передавать информацию о количестве показов и зрителей в единую государственную систему учета билетов — не реалистично в исполнении и содержит много недостатков и рисков. Представители отрасли отметили, что система не охватывает значительную часть рынка потребления видеоконтента и прямо вмешивается в коммерческие отношения между аудиовизуальными сервисами и правообладателями. Ассоциация после проведения консультации с ведущими представителями отрасли — ivi, OKKO, Megogo, Кинопоиск, Tvzavr, направило письмо на имя заместителя министра культуры Павла Степанова (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Представители российских онлайн-кинотеатров считают, что во введении системы учета нет острой необходимости. Отмечается, что рациональнее было бы использовать альтернативные подходы к сбору и анализу данных, источником которых могут выступать сами правообладатели — они получают от кинотеатров сведения о реализации фильмов.

Кроме того, в письме указано, что в формулировках российского Минкульта система сбора сведений может не охватывать значительную часть рынка потребления видеоконтента — Google play, YouTube, iTunes и социальные сети. Из-под регулирования также выведены сервисы онлайн просмотра и IPTV сервисы.

По мнению представителей отрасли, получение прокатного удостоверения не должно быть условием легального показа фильма в сети, что стразу же ставит в неравные условия работы легальные сервисы с теми, кто работает с нарушением прав правообладателей.

В Ассоциации отметили, что предлагаемая система отчетности прямо вмешивается в коммерческие отношения между аудиовизуальными сервисами и правообладателями. Она также создает угрозу раскрытия коммерческой тайны сторон гражданский правоотношений на рынке.

Представители отрасли считают, что поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в вопросе о введении механизма единой отчетности онлайн-кинотеатров недостаточно проработано. «Предлагаемый механизм не реалистичен в исполнении и содержит множество недостатков и рисков для добросовестных российских участников рынка аудиовизуальных сервисов», — говорится в письме.

Представители Ассоциации предложили не отталкиваться от текущей версии законопроекта, а начать с консультаций между Министерством культуры, Министерством цифрового развития и представителям отрасли, чтобы найти оптимальную модель регулирования.

20 мая сообщалось, что Министерство культуры России подготовило поправки в законопроект о поддержке кинематографии. Согласно документу, онлайн-кинотеатры должны передавать в государственную систему учета кинобилетов информацию о показах и зрителях. В противном случае грозит штраф в размере 0,0001 до 0,01 процента годовой выручки, но не менее 100 тысяч рублей. На подключение к системе дается полгода.

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