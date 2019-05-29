Осужденный россиянин вышел из зала суда и исчез

Житель Татарстана, осужденный по делу о мошенничестве с причинением значительного ущерба, после оглашения приговора вышел из здания суда и скрылся. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Ново-Савиновском районном суде Казани. 48-летний Ирек Зиганшин был приговорен к 10 месяцам колонии. Спустя минуту после оглашения приговора он покинул зал и ушел в неизвестном направлении.
В настоящее время преступника разыскивает полиция.
В декабре 2018 года из здания Голосеевского суда Киева сбежал обвиняемый в убийстве. В правоохранительных органах рассказали, что преступник вышел в коридор, пока никто не видел, и скрылся.
Осенью прошлого года сообщалось, что супружеская пара из Орловской области, обвиняемая в сбыте наркотиков из-за продажи кондитерского мака, ушла из здания суда во время оглашения приговора. Мужчину и женщину объявили в федеральный розыск.