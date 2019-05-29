Лавров рассказал о причинах инцидента в Косове

Последние события в Косове и Метохии спровоцированы теми, чья цель — создать из Балкан кордон, отгораживающий Европу от России. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров после переговоров со своим коллегой из Словении Мирославом Цераром, передает РИА Новости.

«Такие провокации устраивают те, кто хочет из Балкан создать санитарный кордон в отношении Российской Федерации», — приводит агентство слова дипломата.

Он считает, что это очередной шаг к тому, чтобы втянуть все страны региона в НАТО: Сербию, по мнению Лаврова, заставляют смириться с потерей Косова, чтобы открыть путь в альянс для территорий на Западных Балканах.

Ранее «провокацией, направленной на разжигание межэтнической вражды» инцидент назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Столкновения сербского населения с полицией непризнанной республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия с обеих сторон, как минимум двое протестующих ранены. Из-за новостей о беспорядках Сербия привела все свои военные части в полную боевую готовность.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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