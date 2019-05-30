Мать раскритиковали за желание побаловать детей вредной едой

Матери в тематической группе в соцсети Facebook делились фотографиями своих кладовых на кухне. Как сообщает Daily Mail, пользовательницы стремились как можно более креативно подойти к процессу, чтобы получить одобрение остальных. Однако одна из участниц обсуждения столкнулась с волной критики после того, как опубликовала свой снимок.

Мать сфотографировала кладовую, полностью забитую вредной едой — сладостями, чипсами, сладкими газированными напитками. Многие согласились, что им приятно видеть подобный набор, но посчитали, что не стоит держать его в доме с маленькими детьми. По мнению матерей, женщине стоит покупать в первую очередь продукты с меньшим содержанием сахара и жиров.

«Наверняка было очень заманчиво почувствовать взрослому, что вот так все организованно, но на деле весь этот шкаф забит очень вредной едой и будет ужасно, если дети будут есть только ее и ничего больше», — заметила одна из участниц.

Однако нашлись и те, кто поддержали мать в ее стремлении порадовать детей. «У меня вообще нет кладовой, это было бы блаженством», — заметила одна из пользовательниц.

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