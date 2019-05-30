Причиной ночных кошмаров женщины оказались мозговые паразиты

В городе Нью-Йорк, США, специалисты извлекли из головы женщины редкого паразита, который вызывал галлюцинации. Об этом сообщает издание Metro.

В начале прошлого года 42-летняя Рейчел Пальма (Rachel Palma) почувствовала себя странно: она страдала от ночных кошмаров, бессонницы, не контролировала свои действия, а также забывала, где находится. Женщина несколько раз обращалась в больницу, но никто не мог поставить ей точный диагноз.

Врачи решили сделать МРТ и обнаружили у американки опухоль в левой части мозга размером с небольшой шарик. По словам Джонатана Расули (Jonathan Rasouli), главврача нейрохирургического отделения медицинской школы Икана в больнице Маунт Синай, злокачественное образование находилось рядом с частью мозга, отвечающей за речь и действия. Медики сказали Пальме, что у нее рак, требующий хирургического вмешательства и химиотерапии.

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Американку направили на операцию, во время которой хирурги обнаружили в ее мозге инородное тело на месте предполагаемой опухоли. Оно было похоже на перепелиное яйцо и при вскрытии из него вылез маленький ленточный червь.

По данным Центров по контролю за заболеваниями, женщина заболела нейроцистицеркозом, который провоцирует развитие эпилепсии. Хирург Расули, отметил, что с этой проблемой в США ежегодно госпитализируют около тысячи человек.

Ранее в мае сообщалось, что в Великобритании врачи извлекли из головы 50-летней пациентки личинки. Женщина обратилась за помощью, почувствовав, что у нее под кожей головы что-то шевелится.

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