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Обнаружен затонувший доисторический мир

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Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море затопленный древний ландшафт, который, возможно, сохранил остатки поселений ранних охотников-собирателей. Об этом сообщает издание Live Science.

Исследователи взяли пробы отложений на дне моря во время 11-дневной экспедиции на судне RV Belgic. Возраст затонувшего ландшафта с окаменелыми остатками доисторического леса достигает 10 тысяч лет и является частью Доггерленда — района площадью в несколько тысяч квадратных километров. Он располагался между восточными берегами Британии и материком.

Анализ некоторых образцов продемонстрировал, что под морским дном находится слой сжатого торфа. Это указывает на то, что в прошлом здесь были плодородные водно-болотные угодья, подходящие для постоянного обитания человека. Однако некоторые части затопленных земель полностью покрыты более современными отложениями от крупнейших рек. Тем не менее ученые уверены, что в скором времени им удастся найти следы поселений.

Около 12 тысяч лет назад, во время окончания последней ледниковой эпохи, Доггерленд начал освобождаться от ледникового покрова и, в конечном итоге, превратился в обширную лесистую равнину со стадами животных и сообществами ранних охотников-собирателей. Однако продолжающееся таяние льдов привело к затоплению местности около восьми тысяч лет назад.

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