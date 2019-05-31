Названы прародители человеческой цивилизации

Международная группа ученых определила, кем были первые в истории человечества фермеры, что обитали на африканском континенте тысячи лет назад. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировала древнюю ДНК, выделенную из 41 человеческого скелета, хранящегося в музеях в Танзании, Кении и Замбии. Это позволило специалистам определить, кем были первые люди, производящие продукты питания. Известно, что одной из первых форм производства пищи было разведение овец и коз, что до сих пор практикуется людьми, живущими к югу от Сахары.

Оказалось, что в распространении скотоводства в Кении и Танзании участвовали группы людей, происходившие из северо-восточной части Африки. Они пришли в Восточную Африку и смешались с местными фуражирами 3500-4500 лет назад. Затем пастухи и охотники-собиратели оказались генетически изолированными друг от друга, но продолжали жить бок о бок.

Около 1200 лет назад произошел еще один значительный сдвиг, когда в регион прибыли народы с северо-востока и запада Африки. Эти группы внесли свой генетический вклад в родословные, сформировав генетические особенности, которые до сих пор наблюдаются у многих жителей Восточной Африки. Это происходило одновременно с развитием земледелия и металлургии.

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