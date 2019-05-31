Чиновницу лишили премии за совет россиянам поднять «пятую точку»

Сотрудница районной администрации Югры Ханты-Мансийского автономного округа Любовь Иванцова лишилась премии и получила замечание после ее совета местным жителям «поднять пятые точки» и сделать что-то самим или «езжать в другие поселки». Об этом РИА Новости сообщил представитель муниципалитета.

Ранее в своем Facebook Иванцова принесла извинения гражданам из поселка Лямина и села Сытомино, которых она оскорбила своим комментарием.

В начале мая чиновница прокомментировала пост о временном закрытии переправы между селом и поселком, опубликованный в группе «Глава в районе» во «ВКонтакте». Она раскритиковала недовольных селян и отметила, что «по их приказу» мост никто строить не будет. Девушка рекомендовала жителям либо делать все самим, либо уезжать. Позднее этот и большинство других ответов были удалены. Глава района Андрей Трубецкой поручил комиссии по этике провести проверку.

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