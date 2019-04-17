Российская чиновница решила изгнать сотрудников из «негативного» паблика

Глава администрации Голышмановского округа Тюменской области Наталья Шахова попросила подчиненных выйти из паблика с критикой власти во «ВКонтакте», пригрозив «принять меры, связанные с утратой доверия». Скриншот с письмом чиновницы появился в группе «Голышмановский городской округ», из которой она и попросила выйти сотрудников.

«Указанная группа анонимна и содержит много фейков, разъяснения которых направлены только на негатив. В случае выявления работников, находящихся в этой группе, будут приняты меры, связанные с утратой доверия и т.д. У меня достаточно каналов для выявления указанных фактов, прошу это сделать самостоятельно», — говорится в письме с пометкой «важно».

По словам автора поста, после просьбы чиновницы из группы стали массово выходить бюджетники. Так, в первый день после появления письма от паблика отписались 59 человек. Некоторые из них отправили администраторам группы скриншоты письма Шаховой в надежде, что о произошедшем узнает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как пояснила Шахова изданию Znak, она лишь попросила коллег размещать сообщения в «официальном» паблике Голышманово. «Человек служит, а не ведет анонимный образ жизни в рабочее время», — заявила она.

В марте на депутата Ейского районного совета Краснодарского края Александра Коровайного завели дело по статье 20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной организации») за репост картинки о росте цен. Как говорится в протоколе, депутат опубликовал материал признанной в России нежелательной организации Open Russia Civic Movement («Открытая Россия»). Мировой суд Ейска оштрафовал Коровайного на 5 тысяч рублей.

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