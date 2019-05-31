Провальная операция Росгвардии по поимке наркокурьеров попала на видео

Бойцы Росгвардии упустили наркокурьеров на Land Rover. Видео неудавшейся спецоперации в Мурманске опубликовал Telegram-канал «U_news:Бушующий мир»/.
Инцидент произошел 27 мая. На записи видно, как автомобиль UAZ Patriot блокирует внедорожник Land Rover на перекрестке, но пока бойцы спецназа выбираются из салона, машина с преступниками таранит Renault на соседней полосе и уезжает на большой скорости.
Подозреваемые бросили свой внедорожник в ближайшем дворе и скрылись.
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