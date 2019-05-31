Роспотребнадзор встал на защиту стейка с кровью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала разъяснения по поводу стейков с кровью в российских ресторанах, передает «Интерфакс».

Так, по ее словам, закон не запрещает кафе и ресторанам подавать клиентам не до конца приготовленные блюда из мяса и рыбы. При этом должны соблюдаться два условия — индивидуальный заказ посетителя и соответствие сырья санитарным требованиям.

Это относится, в частности, к стейкам с кровью, суши и строганине. Исключение составляют отдельные виды эпидемиологически значимых блюд.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России, общественный омбудсмен в сфере индустрии гостеприимства Игорь Бухаров заявил о запрете, якобы распространяющемся на стейки с кровью в российских ресторанах.

Бухаров пояснил, что по нормам СанПина вторые горячие блюда при раздаче должны иметь температуру не ниже 65 градусов, в то время как температура стейка medium rare — 60 градусов, а rare — 55 градусов.

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