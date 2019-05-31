Одного из старейших московских воров в законе решили выслать из России

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о выдворении из страны 63-летнего вора в законе Эдишера Стуруа, известного в криминальных кругах, как Эдик Кутаисский. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

27 мая сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России зачитали Стуруа решение главы МВД о нежелательности пребывания вора в законе на территории страны. Из-за плохого самочувствия авторитета сотрудники правоохранительных органов не стали принудительно выдворять Стуруа через приемник-распределитель. Однако с вора в законе взяли слово, что он добровольно покинет Россию.

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Стуруа относится к числу старейших воров в законе, проживающих в Москве. В начале 90-х годов он был серьезной фигурой в криминальном мире России и среди прочего оказывал серьезное влияние на Республику Коми. Стуруа называют одним из тех, кто посвятил в воры в законе влиятельного авторитета Юрия Пичугина (Пичуга).

Однако из-за многолетней зависимости от наркотиков и, как следствие, ухудшения состояния здоровья в настоящее время Стуруа вынужденно проживает на съемной квартире и потерял былой авторитет.

29 мая сообщалось, что в Республике Коми суд вынес приговор Махачу Азизову, одному из участников преступного сообщества вора в законе Пичугина.

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