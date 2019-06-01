В Москве стартовал «Зеленый Марафон Бегущие Сердца»

В Москве в субботу, 1 июня, стартовал «Зеленый Марафон Бегущие Сердца», участники забега начали делиться видео с мероприятия, передает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечает агентство REGNUM, в этом году в программу включена и классическая дистанция марафона — 42 километра 195 метров. Кроме того, участникам доступны дистанции в 4,2 километра и 10 километров. Люди с инвалидностью смогут принять участие в символическом забеге на 200 метров, а дети — в специальном детском забеге на 1 километр.

В столице для гостей мероприятия также подготовили развлекательную программу в парке «Зарядье». Там пройдут мастер-классы и театральное представление, также будет работать зона дополненной реальности и детские игровые зоны.

Организатором мероприятия выступил Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» при поддержке Сбербанка.

«Зеленый Марафон» проходит в 60 городах России. Ожидается, что всего в нем примут участие порядка 100 тысяч человек.

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