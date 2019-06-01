Россиян призвали не выкладывать в интернет фото своих детей из-за педофилов

Роскомнадзор призвал российских родителей не выкладывать в интернет фотографии своих детей, потому что снимки могут использовать им во вред. Об этом говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте» к Международному дню защиты детей.

Специалисты Роскомнадзора обратили внимание подписчиков на то, что сейчас в сети можно найти массу фотографий маленьких детей. «Самое страшное происходит, когда эти фотографии начинают использовать преступники», — подчеркнули там. В ведомстве отметили, что фиксируют множество сайтов, на которых «педофилы публикуют собранные в соцсетях фото».

Кроме того, неизвестно, как сами дети отнесутся к публикации их фотографий, повзрослев. «Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно. Одноклассники могут найти его фотографии и использовать их для его травли», — предостерегли в Роскомнадзоре и добавили, что дети имеют такие же права на конфиденциальность, как и взрослые. Запись авторы сопроводили комиксом о том, как недовольный ребенок постит фото пьющего отца в «папаgram», а также добавили хештег #лентабездетей.

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