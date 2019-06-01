Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка

Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке. Об этом он написал в своем Facebook.

«Для "новых русских" новой власти на Украине. В свое время один "фунт" для одного президента уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Отгребли и за поребрик (сбежали за границу — «прим. Ленты.ру»). Можем повторить», — заявил он, намекая на бывшего депутата Рады Вадима Колесниченко и экс-главу государства Виктора Януковича, уехавших в Россию в 2014 году.

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31 мая спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не позволит Владимиру Зеленскому отменить принятые парламентом законы о языке и декоммунизации. По его словам, команда президента говорит о возможной отмене этих документов. При этом политик не уточнил, о каких именно заявлениях идет речь. Также Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами».

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, чиновники обязаны говорить по-украински на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на государственном языке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

В команде нового президента Владимира Зеленского закон назвали методом кнута, призвав увеличивать количество пряников вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств.

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