Голландцам раздали духи с запахом экстази

Жителям голландской провинции Северный Брабант раздали духи с запахом наркотического вещества метилендиоксиметамфетамина (МДМА), широко известного как экстази. Об этом сообщает DutchNews.

Голландцы получили бутылки, похожие на флакон духов Chanel №5, в рамках кампании, направленной на поиск нарколабораторий в этом районе. Ожидается, что граждане научатся отличать аромат вещества и помогут местной полиции выявить лаборатории по изготовлению наркотиков.

Как рассказал представитель компании, выпустившей духи, на передний план выходит запах аниса. Именно анис он назвал «настоящим контрольным знаком».

По мнению местного прокурора Антуанетты Дуденс, нужно «распространить запах по всей стране, чтобы каждый знал, на что обратить внимание». Всего в прошлом году в Северном Брабанте было обнаружено 127 лабораторий. Отмечается, что они опасны тем, что могут выбрасывать в атмосферу вредные газы и зачастую становятся причиной взрывов.

Местная полиция уже отправила экземпляры духов в другие голландские регионы, чтобы там тоже могли запускать собственные кампании по информированию общественности.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!