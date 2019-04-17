Преподаватель научил студентов изготавливать экстази

Профессор японского университета Тацунори Ивамур учил студентов изготовлению метилендиоксиметамфетамина (МДМА), широко известного как экстази, чтобы «расширить их знания» о фармацевтических препаратах. Об этом сообщает The Guardian.

Преподавателю грозит до 10 лет тюрьмы. Ивамур признался, что в 2013 году студенты его класса фармацевтических наук получили возможность изучать МДМА и другие дизайнерские наркотики.

Японское законодательство требует от научных работников получения лицензии от региональных властей на производство запрещенных наркотиков для академических целей. Отмечается, что у профессора была лицензия, выданная местным правительством, но срок ее действия истек.

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Сотрудники правоохранительных органов, которые, как сообщается, действовали по наводке анонима, во время обысков дома и лаборатории Ивамура обнаружили следы 5F-QUPIC — вещества, похожего на каннабис. Этот препарат запрещен в Японии с 2014 года.

Местные органы направили в прокуратуру преподавателя и нескольких студентов для допроса. Руководство университета попросило прощения у студентов и их родителей и пообещало провести разъяснительную беседу с профессором по завершении расследования.

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