Россияне полюбили кроссовки

Весной 2019 года жители России стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные принадлежности. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и компании «Геоинтеллект».
Отмечается, что количество купленных спорттоваров увеличилось более чем на 30 процентов. Наибольшей популярностью пользовались кроссовки, футболки и штаны.
На 16 процентов выросло число купленных электронных товаров и гаджетов. Чаще всего россияне приобретали смартфоны, наушники, умные браслеты и часы.
На 14 процентов увеличились покупки товаров для строительства и садово-хозяйственных нужд. В этой категории наиболее популярными оказались строительные и садовые инструменты, лакокрасочные изделия и древесные плиты.
По мнению аналитиков, рост интереса к перечисленным товарам обусловлен развитием электронной коммерции и удобством шопинга в интернете.