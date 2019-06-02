Полиция возбудила два уголовных дела после сноса памятника Жукову в Харькове

Следователи возбудили два уголовных дела по факту сноса бюста маршала СССР Георгия Жукова в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ведомстве отметили, что группа неизвестных распылила возле памятника слезоточивый газ, из-за чего трое сотрудников полиции получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу. «В данный момент следователями Немышлянского района открыты уголовные производства по части 2 статьи 296 («Хулиганство») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа») УК Украины», — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает обстоятельства инцидента, виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Днем 2 июня представители Национального корпуса устроили акцию протеста против съезда политической партии «Доверяй делам» в Харькове. После этого радикалы отправились к находящемуся недалеко бюсту Жукова, надели на него веревки и повалили на землю. Полицейские сначала хотели помешать злоумышленникам, но потом отошли. Некоторые из силовиков снимали происходящее на телефон.

Позже мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент в ближайшее время.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям. При этом многие памятники советским вождям националисты сносили без согласования с властями.

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