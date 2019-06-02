В МИД России рассказали о серьезном вызове Зеленскому

Включение российского телеведущего Владимира Познера в списки сайта «Миротворец» и снос бюста советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове являются серьезным вызовом для нового руководства Украины. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что теперь украинской власти предстоит расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать».

Днем 2 июня представители украинского Национального корпуса устроили акцию протеста против съезда политической партии «Доверяй делам» в Харькове. После этого радикалы отправились к находящемуся неподалеку бюсту Жукова, надели на него веревки и повалили на землю. Полицейские хотели помешать злоумышленникам, но потом отступили.

Журналист Владимир Познер оказался в базе данных «Миротворца» накануне, 1 июня. Авторы портала указали, что Познер сознательно нарушил украинскую границу с целью проникновения в Крым, а также принимал участие в «пропагандистских мероприятиях» России против Украины. Телеведущий назвал случившееся глупостью.

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