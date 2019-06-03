Орудовавшего 22 года сексуального маньяка посадили пожизненно

Суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима 48-летнего ранее судимого Дмитрия Баласова, который на протяжении 22 лет убивал и насиловал женщин в Екатеринбурге. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следствием и судом установлено, что Баласов совершил первое преступление в декабре 1992 года, когда в парке была изнасилована несовершеннолетняя. Потом его посадили за другие преступления. Освободившись из мест лишения свободы в декабре 2009-го он вновь стал нападать на женщин вплоть до сентября 2014 года на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Маньяк подкарауливал своих жертв у автомобильных мостов и транспортных развязок.

Как правило, Баласов грабил женщин, а потом совершал в отношении них различные преступления сексуального характера, угрожая им убийством. Одна из них скончалась после избиения, другая выжила, несмотря на то, что Баласов пытался ее убить.

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Он был признана виновным в убийстве продавщицы, совершенным 26 декабря 2009 года. Вечером женщина возвращалась пешком с работы. По дороге на станцию электропоезда она исчезла. Ее тело позже было найдено на территории Октябрьского района Екатеринбурга.

Последнее преступление Баласов совершил ночью 14 сентября 2014 года — в кустах у дома попытался изнасиловать жительницу Екатеринбурга, но ей удалось отбиться.

В результате нападений маньяка пострадали 12 девушек и молодых женщин.

Его удалось задержать 11 января 2018 года в городе Полевском. На тот момент у него уже имелись судимости за убийства, изнасилования и разбойные нападения. Баласов отсидел 15 лет. После выхода из колонии он нигде не работал, постоянного места жительства не имел.

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