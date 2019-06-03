В русском языке нашли новый союз

Русский язык пополнился союзом «в смысле». Соответствующее исследование российских филологов опубликовано в журнале «Вестник Томского государственного университета. Филология», кратко о нем сообщает Тюменский государственный университет (ТюмГУ).

К тому, что «в смысле» в устной и письменной речи употребляется в качестве союза, специалисты убедились, проанализировав данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ), в котором конструкция встречается, начиная с середины XX века, и особенно активно используется последние 30 лет.

«В русской речи распространены метапоказатели "в каком-то смысле" (853 вхождения в основном корпусе НКРЯ) и "в некотором смысле" (505 вхождений), тогда как сочетания "в каком-то значении" и "в некотором значении" сомнительны в качестве метапоказателей (более того, в основном корпусе НКРЯ этих сочетаний вообще не было обнаружено). Очевидно, это различие влияет на предпочтения носителей языка, которым важнее акцентировать, что они имеют в виду в данной ситуации, контексте, нежели указывать назначение слова (выражения) вообще», — сказала соавтор исследования, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Ольга Почтарева.

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По мнению филологов, наиболее близким в русском языке к «в смысле» является союз «то есть». «Можно сказать, что появление в русской речи союза "в смысле" создает предпосылки для дифференциации значений пояснительных союзов: "то есть" оформляется как союз онтологический, а "в смысле" — как гносеологический», — считают авторы работы.

В июле 2017 года сообщалось, что ученые из Оксфордского и Кембриджского университетов (Великобритания) воссоздали возможное звучание праиндоевропейского языка, на котором говорили около восьми тысяч лет назад жители северных степей между Черным и Каспийским морями.

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