Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает издание Asharq Al-Awsat.

Председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев могут встретиться в июне в Западном Иерусалиме. Как сообщает РИА Новости, Вашингтон анонсировал эти переговоры в конце мая, российская сторона пока не подтверждала свое участие.

По информации Asharq Al-Awsat, дипломаты будут обсуждать «дорожную карту» восстановления Сирии. США намереваются снять санкции с режима президента Сирии Башара Асада — в обмен на это России предложат контролировать политическую ситуацию в стране. В частности, РФ должна будет нести ответственность за ограничение влияния Ирана.

2 июня израильские военные показали видеозапись своего ракетного удара по Сирии. Они утверждают, что он был ответом на такие же атаки со стороны сирийских правительственных войск.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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