В Сирии обстреляли военный аэродром

Военная база Т-4 в сирийской провинции Хомс подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, сирийские силы противовоздушной обороны смогли сбить две вражеские ракеты. Источник агентства отмечает, что удар был нанесен израильскими военными.

В результате обстрела погиб один человек, еще двое ранены. Помимо этого, разрушен склад с боеприпасами, а также повреждены некоторые здания и оборудование аэродрома.

Ранее 2 июня израильская армия обстреляла территории к юго-западу от Дамаска. Авиация атаковала несколько военных объектов, часть ракет сбили сирийские системы ПВО. В результате атаки погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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