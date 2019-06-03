США выдвинули ультиматум Евросоюзу

Соединенные Штаты выдвинули ультиматум Евросоюзу, чтобы сохранить связь его оборонной политики с интересами страны. Об этом сообщает газета El Pais.

Как отмечает издание, США требуют изменить оборонную политику Европы, так как хотят участия своих компаний в европейских военных проектах. По мнению американской стороны, существующие нормы будут этому препятствовать.

Однако в ЕС с требованиями США не согласны, так как боятся «оказаться в ловушке американских нормативов по экспорту военного материала», отмечает газета. В ответ на это администрация американского президента Дональда Трампа отметила, что если военные индустрии сторон не смогут работать вместе, то в нужный момент помощь союзников может не прийти, и Европе придется защищаться самостоятельно.

Разногласия возникли по поводу нормативов будущего европейского фонда обороны и проектов по вооружению программы Постоянного структурированного военного партнерства (PESCO). Она нацелена на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

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