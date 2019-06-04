Зафиксированы новые смерти от климатической катастрофы

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Температура на севере Индии превысила 50 градусов Цельсия, что уже привело к нескольким смертельным исходам. Смертоносная жара пока не побила рекорд 2016 года, когда температура поднялась до 51 градуса Цельсия, но, по словам ученых, опасные тепловые волны будут происходить все чаще из-за глобального потепления. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Жара ударила по городу Чуру и другим населенным пунктам в индийском штате Раджастхан. Температура воздуха в Чуру достигла 50,6 градуса Цельсия, а в других городах поднялась выше 47 градусов. Эта погода продлится как минимум неделю не только в Раджастхане, но и в других штатах: Махараштра, Мадхья-Прадеш, Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш. В штате Химачал-Прадеш, который отличается более мягким климатом, зафиксировано 44,9 градуса Цельсия.

В нескольких крупных городах замечена нехватка пресной воды, поскольку озера и реки начинают высыхать. В Махараштре засуха нанесла удар по фермерским хозяйствам, владельцы которых пытаются найти питьевую воду для животных и сельскохозяйственных культур. Многие жители города Бид перестали стирать и чистить одежду.

Согласно синоптикам, муссон, с которым в Южную Азию приходят дожди, ожидается не ранее 6 июня. Прогнозируется, что 2019 год будет более засушливым, чем в среднем. За последнее десятилетие на Индийском полуострове вследствие глобального изменения климата произошли резкие сдвиги в структуре осадков, о чем свидетельствуют частые засухи, наводнения и внезапные штормы.

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