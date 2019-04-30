Предсказано замедление глобальной катастрофы

Ученые Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США) разработали самую точную на настоящий момент численную модель повышения уровня океана из-за глобального потепления. Согласно новым прогнозам, в XXIII веке этот процесс будет компенсироваться некоторыми факторами, включая подъем суши из-за уменьшения массы давящих на нее ледников. В результате наступление морских вод вглубь материков замедлится. Статья опубликована в журнале Science.

В новой модели впервые учитывались такие процессы, как взаимодействие между динамикой вращения Земли и перераспределением массы ледникового покрова, а также компенсационные поднятия Антарктиды в результате дегляциации (таяния льда) вблизи линии заземления — области, где ледник, сползающий в океан, отрывается от морского дна и становится плавучим. Кроме того, рассматривались участки коренной породы площадью один километр, а не двадцать километров, что значительно увеличило точность прогнозов.

Оказалось, что по прогнозам на ближайшие сто лет новая модель совпадает с другими моделями с погрешностью в один процент. Что касается более отдаленного будущего, то здесь наблюдаются серьезные различия. Около 2250 года вклад ледника Туэйтса в повышение уровня океана замедлится за счет гляциоизостазии, то есть вертикального движения земной поверхности при снятии ледниковой нагрузки. Еще через сто лет, в 2350 году, миграция линии заземления, наблюдаемая при отступлении ледников вглубь суши, замедлится на 38 процентов, а уровень моря будет на 29 процентов ниже, чем указано предыдущими моделями.

Ученые подчеркивают, что речь идет лишь о временном замедлении, поскольку лед продолжит таять, а уровень океана — увеличиваться.

Ранее сообщалось, что ученые Университета штата Орегон (США) выяснили, что 125 тысяч лет назад уровень моря был на 6-9 метров выше, чем сейчас, из-за коллапса Западно-Антарктического ледяного щита. Причиной потепления 125 тысяч лет назад стали не парниковые газы, как в настоящее время, а небольшие изменения в расположении оси вращения Земли.

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