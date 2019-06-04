Учительница запила кокаин шампанским и умерла в аэропорту

Учительница из Шотландии умерла в аэропорту после того, как употребила кокаин и запила его шампанским. Об этом сообщает The Mirror.

42-летняя Виктория Бьюкенен, которая несколько лет назад переехала в Дубай (ОАЭ), прилетела отдохнуть в Великобританию с супругом. В Манчестере они приобрели кокаин на 200 фунтов стерлингов (около 16,5 тысячи рублей), но за время отпуска не успели употребить его целиком.

Когда настало время возвращаться обратно, Бьюкенен не захотела выбрасывать пакетик, в котором наркотика оставалось примерно на 60 фунтов (почти пять тысяч рублей), и решила провезти его в Дубай в собственном желудке. Она проглотила пакет с оставшимся кокаином в бизнес-лаундже аэропорта, после чего выпила бокал шампанского, а затем упала в обморок.

Сперва семья Бьюкенен решила, что у нее начался приступ аллергии. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за остановки сердца, вызванной передозировкой кокаином.

«Я не могу понять, почему она рисковала здоровьем из-за такой ничтожной суммы. Она всегда была так оптимистична, что я не могла даже подумать, что ей понадобятся наркотики», — рассказала мать Бьюкенен Ирэн Диньон.

В мае японский пассажир скончался в самолете, летевшем из Мехико в Токио из-за того, что попытался перевезти в желудке и кишечнике 246 пластиковых пакетиков с кокаином. Общая масса запрещенного вещества составляла около полутора килограммов. Пассажиру стало плохо вскоре после вылета.

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