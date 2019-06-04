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Пять человек погибли в результате стрельбы в Австралии

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Неизвестный мужчина с дробовиком напал на постояльцев мотеля в австралийском Дарвине. В результате пять человек погибли, число раненых неизвестно. Об этом сообщает The Daily Mail Australia.

Нападение произошло 4 июня около 18:00 по местному времени. Преступник был одет в светоотражающий жилет и вооружен дробовиком с обрезанным стволом. Сообщается, что он вламывался в номера гостиницы и стрелял в людей: всего прозвучало до 20 выстрелов. Известно о по меньшей мере двоих пострадавших, госпитализированных в стабильном состоянии.

После атаки мужчина попытался скрыться на внедорожнике. Местные полицейские заблокировали дороги и сумели его задержать. Подозреваемого описывают как белого мужчину 45 лет. Пока неизвестно, что побудило его напасть на людей.

1 июня сообщалось, что работник коммунальных служб в американском городе Вирджиния-Бич устроил стрельбу в здании городской администрации. В результате погибли 12 человек, сам стрелок был ранен в перестрелке с полицией и скончался в больнице.

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