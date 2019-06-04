Сбросившему 60 килограммов в тюрьме авторитету навсегда запретили въезд в Россию

Грузинский вор в законе Ираклий Данелия, известный в криминальных кругах как Ика Мартвильский, выслан из России в Турцию после освобождения из тюрьмы в городе Балашов (Саратовская область). Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

Уточняется, что 35-летний Данелия освободился из тюрьмы в пятницу, 31 мая. Его встретили сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России и ознакомили авторитета с решением руководства. Согласно нему, дальнейшее пребывание Данелии на территории страны признано нежелательным, а въезд в государство вору в законе запрещен на пожизненный срок.

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В тот же день Данелию доставили в международный аэропорт Ростова-на-Дону, откуда вор в законе под контролем оперативников вылетел в Стамбул.

Как отмечает «Прайм Крайм», Данелия получил воровской титул в Греции в январе 2014 года, при участии авторитетов Баграта Панцулая (Марат Сухумский) и Джони Пурцхванидзе (Бургундич). В декабре 2015 года Данелию задержали в Иваново с тремя граммами амфетамина, за что полгода спустя он был приговорен к 3,5 года колонии общего режима.

В апреле 2017 года по постановлению Можгинского райсуда Удмуртской республики за систематические нарушения вора в законе осудили на тюремное содержание до конца срока. По словам самого Данелии, из-за тюрьмы он сбросил 60 килограммов лишнего веса.

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