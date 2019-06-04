Врач рассказала об опасности макарон с сосисками для детей

Макароны и сосиски могут быть опасны для здоровья детей, если те будут питаться ими постоянно, заявила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова. Ее слова во вторник, 4 июня, приводит агентство «Москва».

По ее словам, любовь детей к макаронам и сосискам похожа на зависимость людей от сладкого, которая также часто приобретается в детстве и может привести к различным заболеваниям, включая диабет.

«Привязанность к каждому продукту формируется с детства. Если родители ребенка кормят разнообразными продуктами — это одна категория людей. Если дети питаются макаронами с сосисками с утра и до вечера, что они очень любят — это другая категория. У этих детей будут другие заболевания», — сказала Шарапова. По ее мнению, родителям необходимо с раннего возраста формировать у детей правильные вкусовые пристрастия.

В марте сообщалось, что в российском правительстве решили ужесточить контроль за качеством продуктов в школах, детсадах и больницах. Отмечается, что решение может быть связано с введением обязательных лабораторных исследований продуктов для госучреждений. В настоящее время она фактически заменена проверкой документации.

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