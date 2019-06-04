Подросток пошла под суд за рассылку сексуальных видео со своим участием

Несовершеннолетняя американка пошла под суд за обмен эротическими роликами со своими друзьями. Об этом сообщает издание Metro.

16-летняя девушка, именуемая в судебных документах SK, отправила двум своим друзьям секс-видео. По данным обвинения, SK и ее друзья KS и AT регулярно обменивались различными роликами, пытаясь «превзойти» друг друга. Настоящие фамилии и имена участников процесса скрываются, так как они не достигли совершеннолетия.

После того как друзья поссорились, AT и KS показали видео, присланное SK, офицеру в офисе шерифа округа Чарльз. Следствие постановило, что подсудимая в возрасте 16 лет имела право жить половой жизнью, однако нарушила закон, распространяя видео со своим участием. Ее также отстранили от школьных занятий на месяц.

«Первая поправка к конституции Соединенных Штатов не защищала поведение несовершеннолетней, которая распространяла цифровой видеофайл о себе, вовлеченной в качестве субъекта в сексуальном поведении по обоюдному согласию», — сообщается в официальном заявлении. Из-за возраста девушка не обязана регистрироваться в качестве сексуальной преступницы, — этот статус может существенно изменить качество жизни.

Адвокат SK Клаудия Кортезе (Claudia Cortese) утверждала, что ее подзащитная стала жертвой закона о защите детей. Однако помощник генерального прокурора заметила, что та должна была предвидеть последствия. Ожидается, что Апелляционный суд Мэриленда вынесет решение по делу SK в этом году.

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