США одобрили поставки F-16 в Болгарию

США одобрили поставки Болгарии американских истребителей F-16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.

Госдепартамент США сообщил, что продажа F-16 «поможет укрепить безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США». Сообщается, что общая стоимость контракта составит 1,7 миллиардов долларов. В него предварительно входят восемь самолетов модификации F-16 C/D Block 70/72, 10 коммуникационных систем, 10 двигателей и другое оборудование.

Ранее в США перекрасили американский истребитель четвертого поколения F-16C Fighting Falcon в «пиксельную окраску» российского истребителя пятого поколения Су-57.

15 мая стало известно, что россиянина Олега Тищенко арестовали в США по обвинению в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американского истребителя F-16 и других боевых самолетов.

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