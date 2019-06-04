Семак стал сопредседателем штаба поддержки Беглова

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вошел в число сопредседателей штаба общественной поддержки врио губернатора Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Семака штабом будут руководить еще четыре сопредседателя, которые представляют разные сферы жизни города. Это генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Церетели и председатель совета ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев.

Беглов подал в избирательную комиссию необходимые для участия документы 1 июня. Он идет на выборы самовыдвиженцем. Всего документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 15 человек. Выборы должны состояться 8 сентября 2019 года в единый день голосования, главу города изберут сроком на пять лет.

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