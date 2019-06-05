«Исламское государство» уничтожило сирийский танк под Пальмирой

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) сняли на видео попадание противотанковых ракет в танки Сирийской арабской армии (САА) в пустыне под Пальмирой. Ролик, опубликованный связанным с террористами информационным агентством «Амак», выложен на сайте Al-Masdar News.

На его кадрах видно, как террористы одну за другой выпускают по боевым машинам две ракеты и громкими выкриками «Аллаху акбар» приветствуют их попадание в цели.

31 мая сообщалось, что сторонники ИГ организовали засаду на солдат правительственных войск к югу от Пальмиры, но их вовремя заметили, и атака была предотвращена.

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28 мая AMN сообщали, что САА перебросила подкрепления в окрестности Пальмиры, после новостей о планах террористов вернуть себе древний сирийский город.

Боевики ИГ впервые взяли контроль над Пальмирой в 2015 году. В марте 2016-го город был освобожден силами сирийской армии и российского спецназа, однако в конце того же года его вновь захватили террористы. Повторно Пальмира была освобождена к марту 2017-го.

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