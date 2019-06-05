Россиянин в суде избежал наказания за картину «Сдирание кожи с продажного судьи»

Арбитражный суд Краснодарского края решил не штрафовать кредитора Станислава Голубева, который участвует в процессе банкротства компании-застройщика «Сочи-Абсолют» и послал в суд документы с изображением картины «Сдирание кожи с продажного судьи» нидерландского художника Герарда Давида. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Голубева подозревали в неуважении к суду, для выяснения этого было назначено специальное заседание. Сам он утверждал, что конверт послал его юрист по ошибке и лично у него не было никакого умысла. Также он принес свои извинения суду.

На слушании известный краснодарский адвокат Алексей Аванесян сообщил суду, что такие конверты есть и у него. В Facebook он указал, что принес с собой такой экземпляр и рассказал судье о художнике, сюжете картины и что «изображение само по себе оскорбить не может». По его словам, присутствовавшие на заседании дольщики-кредиторы «Сочи-Абсолют» требовали «распнуть юриста, застройщика и сам конверт».

У Голубева претензии к застройщику-банкроту на восемь миллионов рублей. Также он добивается аннулирования прав на незаконченный объект одной из покупательниц компании. Всего к «Сочи-Абсолют» претензий на 950 миллионов, основная часть ее кредиторов — покупатели квартир в недостроенном жилом комплексе. Директор фирмы находится под домашним арестом и обвиняется в мошенничестве со средствами покупателей недвижимости.

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