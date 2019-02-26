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Картина Васи Ложкина с оскорблениями иностранцев перестала быть экстремистской

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Вася Ложкин

Октябрьский районный суд Новосибирска при повторном рассмотрении дела отказался признать картину Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» экстремистской. Об этом сообщил представляющий интересы художника адвокат Владимир Ряховский, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

На запрете полотна настаивала прокуратура, отмечает издание.

На картине изображена географическая карта, часть которой подписана как «Великая прекрасная Россия», а остальные — оскорбительными надписями, высмеивающими националистов: «хачи», «чуркобесы», «хохлы», «пидарасы всякие», «косоглазые обезьяны», «сраные япошки», «степь и говно» и так далее.

14 августа 2018 года Новосибирский областной суд отменил решение районного суда двухлетней давности о признании «Великой прекрасной России» запрещенной. Была подана апелляция.

Экстремистским материалом работу признали в 2016 году без ведома художника. Ответчиком по делу выступал Роман Быков, разместивший картину в интернете, третьими лицами были Роскомнадзор и Минюст.

Вася Ложкин или Алексей Куделин — российский художник, а также музыкант, лидер группы «Вася Ложкин и какие-то люди».

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