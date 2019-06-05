Путин уволил губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 5 июня.
Врио главы региона назначен Игорь Бабушкин.
По данным РИА Новости, отставка Морозова связана с семейными обстоятельствами.
14 мая глава государства прибыл в Ахтубинск с рабочим визитом, в частности, посетил летно-испытательный центр и провел совещание по вопросам развития региона. В рамках мероприятия он указал на хорошую работу Морозова по ряду направлений.
Морозов возглавил Астраханскую область в сентябре прошлого года, сменив на этом посту Александра Жилкина, который руководил регионом с 2004 года. В августе 2017 Жилкин стал обладателем «знаменитой зеленой папки», в которой собраны обращения граждан в ходе прямой линии.
Бабушкин в 2013 году стал заместителем руководителя Росимущества. Спустя пять лет был назначен заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.