Путин уволил губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 5 июня.

Врио главы региона назначен Игорь Бабушкин.

По данным РИА Новости, отставка Морозова связана с семейными обстоятельствами.

14 мая глава государства прибыл в Ахтубинск с рабочим визитом, в частности, посетил летно-испытательный центр и провел совещание по вопросам развития региона. В рамках мероприятия он указал на хорошую работу Морозова по ряду направлений.

Морозов возглавил Астраханскую область в сентябре прошлого года, сменив на этом посту Александра Жилкина, который руководил регионом с 2004 года. В августе 2017 Жилкин стал обладателем «знаменитой зеленой папки», в которой собраны обращения граждан в ходе прямой линии.

Бабушкин в 2013 году стал заместителем руководителя Росимущества. Спустя пять лет был назначен заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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