Стало известно о трагичном финале фильма «Красотка»

Актриса Джулия Робертс, сыгравшая проститутку Вивиан в «Красотке», рассказала, что в оригинальном сценарии фильма концовка была мрачной. Об этом сообщает издание Variety в среду, 5 июня.

Во время беседы с Робертс ее коллега Патрисия Аркетт вспомнила, что много лет назад пробовалась для роли в картине «3,000», сюжет которой был оригинальным сценарием «Красотки». Она пояснила, что там был более трагичный финал, чем в романтической комедии 1990 года, где магнат Эдвард Льюис влюбляется в проститутку Вивиан.

«Он должен был выкинуть ее из машины, швырнуть на нее деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке», — подтвердила Робертс. Она пояснила, что лента так и не вышла, потому что кинокомпания, которая ею занималась, была закрыта. Позднее актрису пригласили в Walt Disney Company, и она узнала, что сценарий решили переделать.

В январе 2016 года пост Ричарда Гира в Facebook о возможности сиквела фильма «Красотка» набрал 1,1 миллиона лайков и 70 тысяч репостов за 14 часов. Так зрители по предложению Гира проголосовали за идею продолжения популярной романтической ленты.

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