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Полиция раскрыла популярные методы воровства у туристов

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Полиция Испании рассказала о методах, к которым прибегают мошенники в попытке обокрасть туристов. Информацию правоохранителей приводит РИА Новости.

В первую очередь они рассмотрели воровство в кафе. По словам полицейских, преступник использует в качестве отвлекающего маневра листок с объявлением. Он подходит к туристу, заслоняет лежащий на столике телефон и протягивает листовку. Пока потенциальная жертва отвлекается на текст, мошенник незаметно забирает телефон другой рукой. Вместо листовки также используют карту, а некоторые — даже грудного ребенка. Сотрудники полиции также не рекомендуют вешать женские сумки на спинки стульев, поскольку в таком случае вору очень легко пробраться к кошельку.

Более того, чтобы отвлечь туриста, мошенники могут пролить на него кофе, обрызгать, проезжая на автомобиле мимо, или испачкать любым другим способом. После этого сразу подбегают их напарники, чтобы якобы помочь вытереть одежду, но вместо этого незаметно залезают в карманы.

Рядом с соборами туристам вкладывают в руки веточку розмарина, за которую требуют заплатить, «иначе счастья не будет». Это могут также быть розы: мошенники предлагают мужчинам купить их своим спутницам по высокой цене.

Еще один популярный вариант мошенничества — разыграть скандал посреди улицы. Когда расслабленные туристы собираются посмотреть на происходящее, воры проникают к ним в карманы или в сумки.

Путешествующим на машине полицейские порекомендовали ни в коем случае не останавливаться, если кто-то из проезжающей рядом машины указывает на якобы спущенное колесо. Если турист остановится и выйдет, чтобы это проверить, с большой вероятностью его сумку украдут.

Наконец, нельзя соглашаться на предложение сфотографировать на улице. Сделав снимок, вор тут же сбежит с фотоаппаратом или телефоном.

В мае 2018 года охранник лондонского аэропорта, проработавший там больше десяти лет, поделился тем, как воруют личные вещи пассажиров во время досмотра. По его словам, многие мошенники бронируют самые дешевые авиабилеты, чтобы проникнуть в аэропорт и нажиться на рассеянных пассажирах.

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