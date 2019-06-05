В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».

«Гравитационное оружие страшнее и эффективнее всего того, что может предложить военная мысль сегодняшнего дня», — утверждается в статье.

Еженедельник пишет, что «при этом не будут наблюдаться никакие вторичные эффекты, подобные радиоактивному заражению местности. «Теория для создания подобного оружия разработана еще в середине восьмидесятых годов прошлого века белорусским ученым профессором Альбертом Вейником. А метод классического математического анализа, примененный Владимиром Леоновым, открывает нам дорогу в новую эпоху со столь же фантастическими, как и в равной мере ужасающими перспективами», — пишет «Звезда».

Сама публикация издания рассказывает о «квантовом двигателе», созданном «отцом теории нереактивного движения в безопорном пространстве» Владимиром Леоновым, идеи которого заимствовали американцы и китайцы. «Комиссия по лженауке не смогла представить доказательства о неэффективности его изобретения. Гениального ученого обвиняли в шарлатанстве, в подделке результатов, физически не давали ему средств для продолжения исследований», — утверждается в статье.

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В апреле в официальном журнале Минобороны России «Армейский вестник» появилась публикация, в которой утверждалось, что российских военных обучают боевым методикам парапсихологии.

В марте в журнале «Воздушно-космическая сфера», входящем в список Высшей аттестационной комиссии (ВАК), вышла статья с соавторством Леонова, где говорилось о разработанном в России неракетном нереактивном «квантовом двигателе», который в ходе испытаний 3 марта 2018 года развил удельную силу тяги в 115 ньютонов на киловатт — в 165 раз выше, чем у известных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД).

Данная публикация была раскритикована экспертами.

Теория термодинамики реальных процессов (ТРП) Вейника названа советскими физиками-теоретиками Львом Питаевским (действующий редактор десятитомного «Курса теоретической физики» Льва Ландау и Евгения Лифшица) и Исааком Халатниковым «средневековым схоластическим бредом».

Концепция Леонова также считается лженаучной, поскольку предполагает существование в природе пятой фундаментальной силы, тогда как в действительности таковых только четыре.

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