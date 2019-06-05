В США арестовали ничего не делавшего во время расправы в школе полицейского

Бывшего американского полицейского арестовали за бездействие при стрельбе в школе полтора года назад. Об этом сообщается на странице департамента правоохранительных органов штата Флорида в Twitter.

Как отмечается, Скот Петерсон (Scot Peterson) был взял под стражу после проведенного расследования. В общей сложности его обвиняют по 11 пунктам. Семь из них касаются отсутствия надзора за детьми, три — преступной халатности и одно — дачи заведомо ложных показаний. Отмечается, что обвинения связаны с его бездействием не только непосредственно во время стрельбы в школе, но и в ходе дальнейшего расследования.

«Бывший помощник шерифа Петерсон абсолютно ничего не сделал для подавления стрельбы, в результате которой погибли 17 детей. (...) Не может быть никакого оправдания его полному бездействию, нет никаких сомнений, что оно стоило нескольких жизней», —подчеркнул комиссар департамента Рик Сверинген (Rick Swearingen).

Весной 2018 года выживших и родственников погибших при атаке возмутила пенсия Петерсона, ушедшего в отставку спустя неделю после произошедшего. Сообщалось, что ему назначили пожизненные выплаты в размере 104 424 долларов в год.

14 февраля 2018 года бывший ученик Николас Круз открыл стрельбу в школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек, еще столько же получили ранения. Стрелок был задержан. Сообщалось также, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!