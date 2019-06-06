Бывшему президенту Литвы закроют путь в руководство ЕС

Руководство стран Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, решили заблокировать возможность войти в руководство ЕС для бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«Грибаускайте мало знают за пределами Литвы и Брюсселя. Кроме того, у нее нет поддержки со стороны Вышеградской четверки, когда речь заходит о региональном балансе в распределении главных постов в ЕС», — сообщает источник издания.

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Кроме того, польское руководство считает, что Грибаускайте — слишком большая индивидуалистка. Собеседник издания отметил, что в правящих кругах Варшавы сложилось мнение о ее авторитарном характере, неумении работать в команде и желании «подминать всех под себя».

Нынешний глава Европейского совета Дональд Туск должен 20−21 июня представить пять имен — кандидатур на должности глав Европейской комиссии, Европейского совета, Европарламента, верховного представителя союза по иностранным делам и политике безопасности и главу Европейского центрального банка. На одну из них могла претендовать и Грибаускайте.

Грибаускайте занимала пост президента Литвы с 2009 года. Она сложит свои полномочия 12 июля. В тот же день пройдет инаугурация избранного президента Литвы Гитанаса Науседы.

Вышеградская четверка — политическое объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, созданное в начале 90-х годов прошлого века для совместной интеграции в структуры Европейского союза.

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