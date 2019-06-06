Исчезновение видео падения российского мэра в лужу объяснили грозой

Видеозапись, на которой запечатлен момент падения мэра Омска Оксаны Фадиной в лужу, пропала с сайта городской администрации по техническим причинам. Об этом сообщили в мэрии Омска, передает «Новая газета».

В администрации заявили, что не пытаются скрыть курьезный инцидент с участием Фадиной. Видеозапись с моментом падения чиновницы исчезла из-за «небывалой грозы», отметили в администрации. «В городе вчера была небывалая гроза, сбоила связь, поскольку трансляция ведется через несколько линий — произошел какой-то технический сбой. Пока мы его решали — коллеги, которые смотрели стрим и копировали себе, нарезали кадров. В этой ситуации было бы нелепо плодить новые инфоповоды на тему: "Мэрия удалила и заново выложила стрим" или "Под натиском журналистов мэрия восстановила видео"», — заявили в мэрии.

Также в администрации города добавили, что Фадина не пострадала из-за падения и сразу после происшествия продолжила работу.

БИЗНЕС Online / ВКонтакте

Накануне, 5 июня Фадина совершала обход недавно отремонтированного дома и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь. Онлайн-трансляцию рейда вел сайт правительства региона, но позже ролик исчез. Видео с падением мэра распространилось в соцсетях и СМИ.

После происшествия мэр заявила, что «грязи не боится». Также, по ее словам, эта ситуация «показательная», поскольку после нее возникают вопросы по придомовым территориям, над которыми стоит задуматься муниципалитету.

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