Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу

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Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь. Об этом сообщает «Город 55». Онлайн-трансляцию рейда вел сайт правительства региона, позже видео с падением мэра было опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала НТВ.

Инцидент произошел 5 июня около дома номер 55 на улице 20-го Партсъезда. На кадрах слышно, как мэр, увидев на своем пути лужу, предлагает: «Ну что, будем прыгать?» Фадина не смогла удержать равновесие и упала в грязь. Уточняется, что мэр не получила увечий во время падения.

«Дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится», — прокомментировала свое падение Фадина. Она также отметила, что эта ситуация «показательная», поскольку после нее возникают вопросы по придомовым территориям, над которыми стоит задуматься муниципалитету.

Ранее в сети появилось видео, на котором заместитель мэра города Киселевск Кемеровской области Сергей Шишкин пьет воду с червями, которую жители одного из поселков принесли на встречу с администрацией. Свой поступок он объяснил желанием успокоить местных жителей. «Я выпил эту воду, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой 10 лет, потому что там вода нехлорированная. Это был не червяк, то ли комариная личинка. Я пока живой», — сказал Шишкин.

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